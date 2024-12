Inaugurato sabato mattina in via Comasina il 42° defibrillatore pubblico di Legnano.

Inaugurato il 42° defibrillatore pubblico di Legnano

Si tratta della prima postazione realizzata grazie al progetto 'Riaccendiamo il nostro quartiere', una bella storia di generosità e solidarietà che ha direttamente coinvolto i residenti della via.

Il progetto, ideato da 60milavitedasalvare a seguito della raccolta fondi spontaneamente promossa da un gruppo di abitanti del quartiere Canazza, si pone come obbiettivo quello di sostenere i gruppi di cittadini che desiderano cardioproteggere i luoghi in cui vivono assistendoli nella realizzazione di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico (PAD) da installare in prossimità delle loro abitazioni, dove statisticamente avviene il maggior numero di malori improvvisi.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Presente all'inaugurazione la vicesindaco Anna Pavan, i rappresentanti di 60milavitedasalvare i residenti che hanno anche organizzato un 'terzo tempo' offrendo un aperitivo e la classica fetta di panettone.