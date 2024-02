Inaugurato cippo commemorativo nel Giorno del ricordo

Per non dimenticare un cippo commemorativo. Sabato mattina ad Abbiategrasso in occasione del Giorno del Ricordo, l’Amministrazione Comunale insieme alla Sezione di Assoarma, ha organizzato una cerimonia pubblica per rendere omaggio alle vittime delle foibe ed in ricordo dell’esodo istriano nell’area a verde di Via Pianzola. Oltre alla rituale deposizione di una corona è stata scoperto ed inaugurato un cippo commemorativo. Un manifestazione in memoria degli italiani vittime delle foibe e di tutti coloro che subirono l’esodo dalle terre istriane, fiumane e dalmate, negli anni a cavallo del 1945.

Le parole dell’Amministrazione

“Oggi celebriamo il Giorno del Ricordo in memoria degli italiani vittime delle foibe e di tutti coloro che subirono l’esodo dalle terre istriane, fiumane e dalmate, negli anni a cavallo del 1945 – ha ricordato Francesco Bottene presidente del Consiglio Comunale di Bià - A futura memoria, è stato posto un cippo commemorativo per rendere omaggio a tutti coloro che sono stati torturati ed uccisi nell'Istria dal regime jugoslavo del maresciallo Tito”.

“Abbiamo scoperto un cippo, un monumento che abbiamo voluto semplice ma con un grande significato; una pietra scavata dall'acqua come in quei luoghi che hanno visto tragicamente morire tanti italiani - ha affermato il sindaco Cesare Nai - La storia è maestra di vita, insegna , ed è per questo che oggi siamo qui per non dimenticare”.

Istituito nel 2004

Istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 secondo la quale «la Repubblica riconosce il 10 febbraio una giornata in cui conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale», il Giorno del Ricordo rappresenta il momento di riflessione e silenzio su una delle tragedie del Novecento.