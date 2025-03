Inaugurato al Parco Quattro Elle lo skate park voluto dai ragazzi

D'ora in avanti bambini e ragazzi di Bareggio avranno un nuovo luogo dove divertirsi e passare il tempo. È stato infatti inaugurato ufficialmente domenica pomeriggio lo skate park al Parco Quattro Elle; ultimo passo di un percorso durato quasi tre anni di lavoro.

Presente alla cerimonia di taglio del nastro l'Amministrazione comunale al gran completo, capitanata dal sindaco Linda Colombo. Un'idea nata dalla volontà degli stessi ragazzi bareggesi, che durante una visita agli uffici di Regione Lombardia nel 2022 risposero con lo skate park - votando dai banchi di Palazzo Lombardia - alla domanda su cosa avrebbero voluto nel loro Comune. Un'esperienza di partecipazione democratica sottolineata dallo stesso primo cittadino:

"Questa pista da skate è conclusa da qualche mese ma abbiamo preferito aspettare il bel tempo per inaugurarla. È una pista nata dalla volontà dei ragazzi che adesso dovrebbero essere in seconda superiore; durante una gita che fecero a Palazzo Pirelli organizzammo una simil votazione e questi ragazzi del 2009 votarono e la loro richiesta era lo skate park. Partendo da quella richiesta, che non era neanche prevista nelle nostre linee di programma, abbiamo abbiamo deciso di concretizzarla. Ovviamente inserire un progetto ex novo ha richiesto del tempo e tutta la burocrazia annessa e quindi ci abbiamo messo un po', poi il tempo non ci ha neanche aiutato con gli acquazzoni che ci sono stati durante il cantiere".

Il sindaco Colombo ha inoltre voluto ringraziare il concittadino ed esperto skater Samuel Orsi, per il contributo dato alla progettazione e per aver seguito attivamente tutte le fasi del progetto.

Già installate panchine e cestini, mentre per l'illuminazione c'è al momento soltanto la predisposizione, ma l'Amministrazione spiega che tra poco verranno installati i lampioni in modo da poterla utilizzare anche la sera. Subito dopo il sindaco ha preso la parola anche il consigliere regionale Silvia Scurati:

"Questa è una delle tante promesse mantenute da questa Amministrazione. Questi ragazzi sono venuti in visita da me in Consiglio regionale e, come facciamo sempre quando vengono gli studenti in Regione, abbiam chiesto come vedevano la loro città e i ragazzi hanno espresso il desiderio di avere uno skate park e il sindaco Colombo con tutta la maggioranza hanno tenuto fede a questo impegno".