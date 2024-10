Inaugurati a Dairago i nuovi refettori sostenibili

Inaugurati oggi, 9 ottobre 2024, i nuovi refettori della scuola S. Giovanni Bosco che ogni giorno accolgono gli oltre 380 studenti della primaria e secondaria del Comune di Dairago.

Inaugurati a Dairago i nuovo refettori sostenibili

I due locali adibiti alla refezione sono stati oggetto di riallestimento grazie a Think Green, il concept di Sodexo Italia, gestore del servizio di refezione scolastica, che punta a trasformare i refettori in ristoranti sostenibili.

Oltre alla nuova tinteggiatura, gli spazi sono stati arricchiti da messaggi informativi alle pareti per sensibilizzare i piccoli commensali al rispetto del pianeta, sottolineando il valore del cibo e delle risorse naturali e l’importanza del non-spreco.

Sono stati inoltre attuati degli interventi per migliorare il comfort durante il momento del pranzo, come il rifacimento della pavimentazione in uno dei locali e l’applicazione di pellicole alle finestre di entrambe le sale per ridurre il calore prodotto dai raggi solari (soprattutto nel periodo estivo), ma soprattutto per ridurre i consumi energetici e il consumo di risorse. In entrambi i refettori è stato predisposto un nuovo impianto di illuminazione con lampade led a basso consumo e sono stati installati dei sensori di presenza nei locali a bassa frequentazione. Per contenere gli sprechi d’acqua, sono stati applicati dei riduttori dei flussi d’acqua sia ai lavandini che ai servizi igienici.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

La cerimonia alla presenza dell'Amministrazione

La cerimonia è avvenuta alla presenza di Nicolò Gatti, Assessore alla Cultura, Eventi, Giovani e Sport; Giuseppa Anna Cirillo, Docente coordinatore di plesso della Scuola Primaria di Dairago; Alessandro Scalabrini, Tecnologo alimentare, Liliana Cerini, referente della Commissione Mensa; Elisa Carpenteri, Responsabile Area Affari Generali e Servizi alla Persona e Desirée Picone, Referente Ufficio Pubblica Istruzione.

“L’amministrazione tutta ringrazia Sodexo per aver riqualificato e reso più efficiente e confortevole l’ambiente mensa delle scuole elementari. Il benessere delle bambine e dei bambini è sempre una delle nostre priorità”.

Per Sodexo presenti Morena Siano, Responsabile del servizio presso le scuole di Dairago, Paolo Vignieri, Responsabile di Area e Paola Madona, Direttore Regionale.