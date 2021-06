Inaugurate le due nuove ambulanze della Croce Rossa

Inaugurate nella mattinata di oggi, sabato 26 giugno, le due nuove ambulanze della Croce Rossa di Lainate, donate dagli Alpini e da alcuni generosi cittadini.

Inaugurate nella mattinata di oggi le due nuove ambulanze della Croce Rossa di Lainate. La cerimonia in piazza Vittorio Emanuele II, in occasione del 35esimo anniversario del Comitato lainatese. Presenti i volontari della Croce rossa ed gli Alpini, ma anche le associazioni e le aziende del territorio che maggiormente sono state vicine al comitato in questi mesi. Dopo la benedizione dei mezzi da parte del parroco, taglio del nastro con il sindaco Andrea Tagliaferro, alla presenza degli assessori Cecilia Scaldalai e Danila Maddonini.

Grazie alla generosità di Alpini e cittadini

Una delle due ambulanze è stata donata dagli Alpini ed è già stata in servizio in questi ultimi mesi. L'altra è frutto della generosità della signora Giuseppina Bossi e di una famiglia di Vanzago.