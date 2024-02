Inaugurata nuova sede Cisl ad Abbiategrasso

Nella città del Leone sabato mattina, 10 febbraio 2024, Cisl e Fnp Cisl hanno inaugurato la nuova sede in via Cadorna 2.

Erano presenti l'assessore ai lavori pubblici Roberto Albetti, per il Comune di Abbiategrasso, Gabriella Tonello, segretario generale Fnp Cisl Milano Metropoli, Carlo Gerla, segretario generale Ust Cisl Milano Metropoli, Osvaldo Domaneschi, segretario generale Fnp Cisl Lombardia e Emilio Didonè, segretario generale Fnp Cisl nazionale.

I locali di via Cadorna sostituiscono gli uffici Fnp in galleria Europa al 33. Vi trovano sede la rappresentanza locale della Federazione dei pensionati e servizi come il Caf e il Patronato, oltre alle rappresentanze delle categorie Cisl.

“Siamo felici di inaugurare la nuova sede di via Cadorna, in spazi più grandi, in una posizione più centrale e con maggiore visibilità - ha detto Gabriella Tonello, segretario generale Fnp Cisl Milano Metropoli - Per i cittadini di Abbiategrasso, pensiamo sia un vantaggio poter contare, presso una sede unica, sulla Cisl e sulla Federazione dei pensionati. Come Fnp teniamo molto a presidiare il territorio, per dare tutela, informazioni e assistenza ai pensionati, per monitorare i bisogni e le loro esigenze e far valere i loro diritti”.