Inaugurata l'Ute di Cornaredo

Inaugurato il nuovo anno accademico dell'Ute di Cornaredo.

Università Tre Età

Auditorium della Filanda gremito in ogni ordine di posto nel pomeriggio di sabato per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università delle Tre Età di Cornaredo.

Un pomeriggio dedicato alla presentazione dei corsi, dei laboratori, delle conferenze e delle uscite didattiche organizzati dall’Auser per i soci dell’Ute ma anche per i cittadini non iscritti. All’attrice cornaredese Federica Dominoni l’onere di guidare l’appuntamento, che ha visto intervallarsi la presentazione dei dieci corsi che animeranno i martedì e i giovedì pomeriggio della Filanda sino al prossimo aprile e le esibizioni al pianoforte di Maria Cerati, del Maestro Giancarlo Vighi , e dei giovanissimi Elena Cavallini e Luca Bagini che hanno emozionato la platea suonando per i loro nonni.

La Filanda piena

Davvero ricco il programma organizzato dall’Ute: i corsi, con inizio l’8 novembre, toccheranno i temi più vari. Dall’arte urbana ai trucchi per tenere la mente in forma, dalla storia alla musica, dalla filosofia alla Letteratura del Novecento, senza tralasciare un tema come l’amministratore di sostegno e il diritto alle successioni, l’offerta è molto ampia.

Ci saranno anche due corsi su più gratuiti, che vedranno protagonisti il dirigente scolastico Emanuele Contu e lo storico locale Graziano Vanzulli: il primo incentrato sulle Letture manzoniane, accompagnando Renzo e Lucia nel viaggio dei Promessi sposi, il secondo dedicato invece alla scoperta della storia locale, dalle origini di Cornaredo ai giorni nostri.

Corsi e laboratori

Ai corsi si aggiungono le conferenze, aperte anche a chi non è socio e organizzate con la collaborazione delle farmacie comunali: cinque appuntamenti fra giovedì 10 novembre e giovedì 4 maggio dedicati al benessere, con la partecipazione di dottori e dirigenti medici per scoprire i segreti del nostro corpo.

Spazio anche per i laboratori, sempre apprezzati: da quello di ballo al pilates e ginnastica dolce, da quello di teatro a quello di canto, senza dimenticare quello molto pratico dedicato all’informatica.

Infine le uscite didattiche: Milano, Modena, Vercelli, Aosta, Lugano e i pomeriggi alla Scala di Milano per l’opera. Sarà difficile annoiarsi.

A fare gli onori di casa durante il pomeriggio di sabato è stata la responsabile dell’Ute, Clelia Maesano. Da parte sua, innanzitutto, i ringraziamenti all’Auser e in particolare ai volontari presenti e al presidente dell’Auser Cornaredo Raffaele Pagano e al coordinatore di zona dell’Auser Milano Giuseppe Plumari. L’occasione è stata quella ideale per premiare anche le bimbe e i bimbi protagonisti del concorso Nonno e Nipoti, con i giovani cornaredesi che hanno prodotto dei testi dedicati ai loro cari nell’iniziativa in memoria del compianto presidente dell’Auser Dino Launaro.

La giuria, composta da Emanuele Contu, dall’architetto Lina Bossi e dallo scrittore Franco Busato, ha premiato per i loro lavori Ambra Galati, Vittoria Guerrera, Thomas Fronte, Eduard Belba, Noah Fresco, Elena Brina. Menzione e attestato di merito anche per Mia Barbato, Eleonora Papagno, Andrea Dalloca, Isabella Panarea Piccinocchi, Benedetta Di Bello. Gli alunni erano presenti in sala insieme ai parenti e alle insegnanti degli istituti Da Vinci e 4 Novembre.

Sul palco per le premiazioni anche le assessore del Comune di Cornaredo Mary Vono e Claudia Munero, le quali hanno ribadito il valore sociale delle attività proposte dall’Ute e dall’Auser cornaredesi, sempre capaci di coinvolgere decine e decine di persone creando una vera e propria comunità.