Inaugurata l’Osteria inclusiva Din Don Dan

È iniziata, con l’inaugurazione ufficiale, l’avventura della nuova attività ristorativa dell’Osteria Din Don Dan nella centralissima piazza Del Popolo a Corbetta, da subito ben accolta dai cittadini. Oltre alla cucina tipica lombarda ciò che caratterizza il nuovo ristorante è la sua inclusività: tra le sette persone che vi lavorano ci sono infatti anche tre giovani con disabilità, tutti giocatori di calcio nella Divisione calcio paralimpico e sperimentale, due a Ossona e uno ad Arluno.

Il sogno diventato realtà

È proprio nella Ac Ossona che da Claudio Beretta, responsabile Dcps della società, e da suo figlio William, uno degli allenatori e ora titolare e cuoco dell’Osteria, ha preso forma questa idea. «È una scelta pensata ormai da parecchi mesi. Il nostro sogno era di dare lavoro a questi ragazzi. Quasi il 50 per cento del personale è composto da persone disabili: due ragazzi dell’Ac Ossona e uno della squadra Dcps di Arluno – racconta Claudio Beretta – Mancava un ristorante della cucina tradizionale lombarda in Corbetta e così abbiamo pensato di aprirlo lì. Si mangia bene e c’è un menù stagionale che cambia ogni tre mesi. Inoltre abbiamo allestito una galleria d’arte permanente con quadri di pittori del territorio, anche emergenti, che cambieranno anch’essi ogni tre mesi».

L'accoglienza e i ragazzi

Già nei primi giorni di apertura il riscontro non si è fatto attendere, tanto che si è subito registrato il pienone. «Non ci aspettavamo così tanta gente – commenta il titolare William Beretta – Siamo contenti che i ragazzi abbiano modo di lavorare, sono molto motivati e soddisfatti. Due di loro sono al primo impiego, mentre uno aveva lavorato in una mensa. I due ragazzi autistici, Filippo e Matteo, si occupano del servizio e della pulizia, mentre il ragazzo down, Paolo, 18 anni, è pasticcere». Filippo, anche lui 18 anni, «da tre anni gioca a calcio a Ossona – racconta Luca Cislaghi, un familiare – Per tre anni ha fatto la scuola Ial, in ambito alberghiero, ha finito a giugno. Abbiamo accolto con molto piacere la proposta di Claudio e William, per Filippo è un’ottima opportunità».

Il benvenuto del sindaco

Tra le tante persone che sabato hanno partecipato all’inaugurazione c’era anche il sindaco Marco Ballarini. «Finalmente è arrivato il grande giorno – ha affermato - Siamo lieti di dare il benvenuto a questa bellissima realtà. Inclusione e gusto, un posto speciale che vale la pena scoprire».