Inaugurata l'area cani al Parco Vivaio

Si sono finalmente aperti i cancelli della nuova area cani di Magnago, realizzata all'interno del Parco Vivaio.

Aperta la nuova area cani realizzata al Parco Vivaio

L'opera, che l'Amministrazione comunale guidata da Dario Candiani aveva promesso nel suo programma elettorale, è stata inaugurata sabato 6 aprile dall'assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Binaghi e al consigliere comunale Emanuele Brunini.

L'area è circondata da una recinzione rifatta e rinforzata per garantire la sicurezza degli animali ed è suddivisa in due ampie zone di sgambamento, una per cani di taglia media/piccola e una per cani di taglia grande, entrambe grandi 40 metri per 27. Ai margini saranno presenti panchine per i proprietari, per godersi momenti di relax mentre i loro amici pelosi si divertono, alcuni cestini per la raccolta delle deiezioni canine, per mantenere l'area pulita e igienica, e fontanelle per l'abbeveraggio degli animali, per assicurare che i cani rimangano idratati durante le loro attività all'aperto.

"Ognuno faccia la sua parte per mantenere il decoro"

Brunini, che già l'aveva proposta nel suo periodo da consigliere d'opposizione, commenta:

"Ora però la palla passa anche nelle mani di tutti i cittadini che ne usufruiranno, affinché venga mantenuto un decoro accettabile dell'area. Chiediamo ai cittadini di collaborare per assicurare che sia sempre un luogo piacevole per tutti".