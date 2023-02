Inaugurata la Velostazione a Lainate.

Inaugurata la Velostazione

Inaugurata la velostazione - parcheggio bici di Lainate. Si accederá con la carta regionale dei servizi dopo essersi iscritti on line (vedi sezione Lainate in bici sul sito del Comune - https://www.comune.lainate.mi.it/it/page/70641).

L’iniziativa si inserisce nell'ambito di un piano più ampio che intende rendere Lainate città più amica di ciclisti e pedoni, incentivando anche la mobilità sostenibile.

É stata infatti anche l'occasione per presentare le numerose iniziative messe in atto dall'Amministrazione comunale per diffondere l'uso del mezzo alternativo all'auto: rete piste ciclabili; zona 30 km/h; cartelli salvaciclisti agli ingressi della città; attraversamenti ciclopedonali in sicurezza lungo il villoresi; kit sos bici grazie al progetto di cittadini attivi; colonnine elettriche e car sharing.

"Tante azioni di diversa portata - dice il Sindaco con l'assessore alla mobilità sostenibile Giacomo Di Foggia - per sensibilizzare i cittadini all'uso di mezzi alternativi all'auto, sostenibili per l'ambiente e anche economicamente".