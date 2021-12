arese

Il sindaco: "È bene ricordare la storia e il perchè viene celebrata questa giornata in ricordo dei diritti dei migranti"

Inaugurata ad Arese la targa dedicata al piccolo migrante del Mali

Inaugurata la targa dedicata al piccolo migrante del Mali

Oggi, sabato 18 dicembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti deimigranti, nella sala polivalente del Centro civico Agorà si è tenuta alle 11.30 la cerimonia di scopertura della targa realizzata dall'Amministrazione comunale e dedicata al piccolo migrante del Mali senza nome, annegato durante il naufragio del 18 aprile 2015 con una pagella scolastica cucita addosso.

A seguire, l'attrice Miriam Caretti ha esposto una breve lettura recitata di alcuni brani tratti dal libro testimonianza «Naufraghi senza volto» di Cristina Cattaneo.

Le parole del sindaco

«È bene ricordare la storia e il perchè viene celebrata questa giornata in ricordo dei diritti dei migranti – sottolinea il sindaco Michela Palestra - La fiducia che il piccolo migrante e la sua famiglia avevano riposto nell’istruzione e nella conoscenza speriamo possa essere d’ispirazione per i tanti ragazzi che frequentano la biblioteca e per tutti noi».