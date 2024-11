Inaugurata la panchina rossa con il numero antiviolenza

Una panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza al parco Peppino Impastato di Legnano.

Taglio del nastro per la panchina rossa al Parco Impastato

Domenica mattina 24 novembre, nell’area verde di via Risorgimento, le associazioni locali si sono date appuntamento per inaugurare un segno tangibile della lotta alla violenza contro le donne. A presiedere l’inaugurazione è stato Claudio Clemente, presidente della Consulta Oltresempione, che nel suo discorso ha spiegato l’importanza di commemorare pubblicamente le vittime di violenza con iniziative come questa:

"Intitolare una panchina alle donne maltrattate e uccise dai propri partner è un piccolo gesto, ma fondamentale per attirare l’attenzione su questo problema. Abbiamo voluto dare un significato preciso a un oggetto che occupa uno spazio pubblico per far sì che episodi del genere non passino inosservati".

Un fenomeno, quello della violenza, che da anni occupa costantemente le pagine della cronaca nera, per il quale si è fatto molto, ma contro il quale c’è ancora molto da lavorare. Sono infatti 78 le donne che da gennaio sono state vittime di femminicidio. Un numero che, seppur in calo rispetto agli anni passati, fa ancora molto preoccupare. Inoltre, ultimamente il problema pare essersi diffuso anche fra i più giovani. A raccontarlo è stata Sandra Romano, vicepresidente di Filo Rosa Auser Ticino Olona, che, fra le altre cose, gestisce il centro antiviolenza di via Pasubio.

"Una panchina rossa per ogni donna di cui ricordare la storia"

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Lorenzo Radice e l’assessora con delega alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei. Quest’ultima è intervenuta dicendo:

"Ringrazio tutte le associazioni che si sono dedicate a questo tema, anche quelle di altra natura ma che in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne vi si sono dedicate. Sarebbe bello che ogni panchina rossa fosse dedicata a una singola donna, così da ricordare la storia di ognuna".

Su una targhetta è riportato il numero antiviolenza 1522

La panchina del parco Peppino Impastato non è dedicata a una donna in particolare, ma ha una targhetta che riporta il 1522, il numero di telefono antiviolenza e antistalking.