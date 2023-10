Taglio del nastro per la nuova sede del comitato di Legnano della Croce rossa italiana, che ha detto addio agli angusti spazi di via Pontida.

Inaugurata la nuova sede della Croce Rossa di Legnano

La cerimonia di inaugurazione, molto partecipata, si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 21 ottobre. Oltre alla grande famiglia della Cri cittadina, con in testa il presidente Luca Roveda, erano presenti il sindaco Lorenzo Radice, gli assessori Marco Bianchi (Città bella e funzionale), Guido Bragato (Qualità della vita) e Lorena Fedeli (Città futura), il prevosto monsignor Angelo Cairati, il consigliere del direttivo nazionale della Croce rossa italiana Antonino Calvano e la presidente regionale della Sabina Liebschner.

La nuova sede si trova in via Ragazzi del '99, nel quartiere Canazza, ed è stata ricavata dall'ex deposito carrarmati dell'ex Caserma Cadorna, che Palazzo Malinverni utilizzava per il ricovero dei mezzi pesanti di proprietà comunale. Si tratta di uno spazio di mille metri quadrati, progettato sulla base delle esigenze operative dell'associazione, articolato in spazi per uffici, una sala polifunzionale capace di ospitare 80/90 persone, un ambulatorio infermieristico, un magazzino per le scorte alimentari con celle frigorifere, e poi ancora una coppia foresteria per il riposo dei volontari durante il turno di notte e una sala ristoro con tavoli e divani per i momenti di pausa e attesa.

I commenti

Lo spazio, come da concessione stipulata con l'Amministrazione, sono stati concessi dal Comune in comodato d'uso gratuito. Il presidente del comitato cittadino Roveda ha così commentato:

"Se oggi possiamo inaugurare la nuova sede è soprattutto grazie all'impegno dei dipendenti e dei volontari del nostro comitato. E' la loro casa, è la nostra casa, è la casa per tutti".

Il sindaco Radice ha aggiunto:

"Grazie ai volontari per il loro lavoro incredibile, ma soprattutto per aver avuto il coraggio di proporci di sognare un cambiamento e la forza di lavorare per riportare nel cuore della comunità un pezzo di città che era "ai margini" e chiusa, aprendolo e rendendolo un luogo di servizi per il quartiere e per tutta la nostra zona".