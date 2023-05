Nello scorso weekend evento di rilievo a Cusago. Domenica pomeriggio, 30 aprile, è stata inaugurata la nuova Rsa Visconti, un evento significativo per il comune di Cusago che conta, sul proprio territorio, la prima casa di riposo per anziani.

A sottolineare la grande importanza di questo evento, oltre alla presenza dell’amministrazione comunale con il Vicesindaco Maria Giovanna Invernizzi e gli Assessori Erminia Longinotti e Fabio Massimo Fabiani, anche l’arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini che ha benedetto la struttura e la cappella dove saranno celebrate le messe settimanali per gli ospiti.

“Al momento ci sono 80 ospiti – ha affermato il vicesindaco Invernizzi – ma la capienza è di 110. Saranno inseriti in maniera graduale. Le richieste sono molte. Noi cercheremo di favorire le famiglie di Cusago, coloro che vogliono avvicinare un loro caro che magari è ospite in una Rsa lontana. La nuova Rsa è un obiettivo centrato dall’amministrazione. Siamo un piccolo comune e non potevamo gestire in autonomia una struttura simile. La proposta che ci è stata avanzata dal privato di trasformare l’hotel in Rsa è stata subito accolta. Nel Pgt abbiamo operato un cambio d’uso per favorire questa operazione. L’ hotel aveva chiuso dopo l’emergenza Covid, quindi l’operazione ha sviluppato due esigenze, sfociate in un servizio socio-sanitario per il territorio, ma con risvolti positivi dal punto di vista occupazionale".