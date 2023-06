Inaugurata la nuova casa dell'acqua

Inaugurata questa mattina la nuova casa dell'Acqua nel comune di Rescaldina.

E' a disposizione di tutti i cittadini di Rescaldina la nuova Casa dell’Acqua di Via Gramsci, la numero 201 installata da Gruppo CAP. I cittadini potranno recarsi alla nuova casetta e rifornirsi di acqua naturale e frizzante prelevata dall’acquedotto cittadino, sicura e controllata, ottima da bere. Ad inaugurarla il presidente del gruppo Cap Yuri Santagostino e i rappresentanti del comune di Rescaldina.

“L’installazione di una casa dell’acqua è un intervento che ha molteplici valori e significati e traduce concretamente la sensibilità dell'Amministrazione sui temi ambientali. Il primo principio espresso è l’acqua bene comune, da tutelare e garantire in modo gratuito, svincolando l'accessibilità dalle regole di mercato e garantendo al contempo un’alta qualità di

servizio. Il monitoraggio effettuato da CAP con regolari e meticolose analisi, è garanzia della potabilità e bontà dell’acqua erogata. Il secondo valore si concretizza nella stima della riduzione della quantità di imballaggi e bottiglie di plastica usate, pari a circa 330 bottiglie da 1,5 l in meno al giorno, che corrispondono a 25.000 bottiglie in meno all’anno. Si tratta quindi in primo luogo di rifiuti che non saranno immessi nel circuito dello smaltimento ma anche, a monte, di una minor necessità di produzione delle stesse. Richiamando le recenti notizie sulla presenza di elementi chimici nelle acque lombarde, è evidente che questa riduzione risulta essere azione concreta a tutela del nostro patrimonio idrico che interviene nei cicli produttivi, in cui appunto è comune l’impiego di quelle sostanze rilevate nelle acque, diminuendo quindi di fatto il rischio che queste vengano appunto immesse nell’ambiente. Auspico quindi la più ampia fruizione da parte dei Cittadini di questo servizio, per implementare gli effetti e i benefici che una casa dell’acqua produce, convinto anche del fatto che l’abitudine di recarsi alla casa dell’acqua possa generare dinamiche di incontro e condivisone. Ricordando che l’installazione di questa casa dell’acqua è stata possibile grazie alla vittoria del Comune di Rescaldina al concorso Let’s Green promosso da Gruppo CAP, ringrazio tutti i Cittadini che con la loro partecipazione hanno permesso di raggiungere questo importante risultato."