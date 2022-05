forestami

La Perfetti Van Melle lascia la sua impronta ecologica nel Comune partecipando al progetto Forestami promosso da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Ersaf e Fondazione di Comunità Milano.

Inaugurata la nuova area verde di Lainate in via Montegrappa 96.

Questa mattina, martedì 24 maggio alle 11, in via Montegrappa 96 a Lainate, è stata inaugurata la nuova area verde. Oltre 600 piante autoctone costituiranno il futuro nuovo parco della città, purificandone l’aria e contribuendo a contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

All'evento sono intervenuti il sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro, Corrado Bianchi, Amministratore Delegato di Perfetti Van Melle, Fabio Terragni, Project Manager di Forestami e Elena Romano, Responsabile comunicazione La cooperativa Cascina Biblioteca. Special guest Luca Mercalli, metereologo, climatologo e divulgatore scientifico che parlerà del ruolo chiave degli alberi e della natura per il nostro futuro.