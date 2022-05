Inaugurata la nuova ambulanza e aperta la porta Santa

La bella giornata

Nella mattinata di domenica 15 maggio il Cvps Arluno ha svelato la nuova autoambulanza, che entrerà in servizio in questi giorni.

Ieri, domenica 15 maggio 2022, straordinaria giornata di inaugurazioni ad Arluno con un nuovo mezzo di soccorso e l'apertura della porta Santa a Mesero.

La duplice festa per Arluno e Mesero

Nella mattinata di domenica il Cvps Arluno ha svelato la nuova autoambulanza, che entrerà in servizio in questi giorni, in sostituzione di un altro mezzo ancora in buono stato e donato in Senegal. Si rinnova il parco auto del Cvps, preziosa associazione del territorio per la testimonianza di prossimità che porta a chi ha bisogno. Sull'ambulanza il ricordo di Salvatore Scaffazzillo, scomparso prematuramente.

Nel pomeriggio invece, apertura della Porta Santa a Mesero presso il Santuario della Santa Gianna Beretta Molla, all'inizio del centenario dalla sua nascita. Il Cardinale Angelo Bagnasco ha celebrato la messa inaugurale di questo anno straordinario.