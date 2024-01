Inaugurata la mostra di Anffas: la disabilità ieri, oggi e domani

Taglio del nastro ad Abbiategrasso per la mostra "Le persone con disabilità: proiettati verso il futuro con uno sguardo al passato… per non dimenticare!", promossa da Anffas promossa in collaborazione con Anpi e aperta al pubblico fino al 3 febbraio.

Anfass Abbiategrasso celebra i propri 40 anni con una mostra

L'inaugurazione ieri sera, venerdì 26 gennaio, con una bellissima serata, 100 commensali a rappresentare 28 associazioni amiche di Anffas. Presenti all’evento in rappresentanza del Comune di Abbiategrasso il sindaco Cesare Nai, gli assessori Roberto Albetti e Valter Bertani, il presidente del Consiglio comunale Francesco Bottene e il direttore della biblioteca comunale Roberto Giuliani.

Alberto Gelpi presidente della fondazione Il Melograno di Anffas, afferma:

"Tanta voglia di stare insieme, la gioia di condividere le iniziative di Anffas, un'Anffas che questa serata l’ha voluta chiamare: il nostro futuro parte adesso. Siamo molto contenti per questo evento, ed emozionati per i 40 anni. E’ un traguardo importante che noi vediamo come ulteriore punto di partenza e non di arrivo".

"Uniti nell'impegno per un mondo migliore e più accessibile"

Il presidente del Consiglio comunale Francesco Bottene ha affermato:

"Ho avuto il piacere di partecipare all'inaugurazione della mostra organizzata da Anffas Onlus di Abbiategrasso - Fondazione Il Melograno Onlus di Abbiategrasso. Il tema 'Le persone con disabilità ieri, oggi e domani: proiettati verso il futuro con uno sguardo al passato... per non dimenticare!' ha reso l'evento significativo ed emozionante. È un viaggio attraverso il passato che ci ha permette di riflettere sulla straordinaria forza delle persone con disabilità e sulla loro importanza nella costruzione di un futuro inclusivo. Grazie ad Anfass per aver reso possibile questa esperienza unica! Siamo tutti uniti nell'impegno per un mondo migliore e più accessibile per tutti".

La mostra sarà aperta dal 27 gennaio al 3 febbraio: il lunedì dalle 14 alle 19 e da martedì a sabato dalle 9 alle 12.15 e dalle 14 alle 19.

La storia di Anffas Abbiategrasso

Fu infatti 40 fa, nel lontano 1984, che alcuni genitori si misero insieme per cercare di fare qualcosa per i loro figli disabili. All’epoca, infatti, nel territorio abbiatense non c’era nulla per i loro figli. Anzi, i pochi servizi esistenti non accoglievano questi ragazzi, perché li consideravano "troppo gravi". Questi genitori decisero che la scelta migliore non era quella di fare da soli. Aderirono quindi all’Anffas, associazione nazionale già attiva dal 1958. Nacque così la sezione Anffas di Abbiategrasso, che nel 2002 sarebbe poi diventata associazione autonoma aderente alla rete Anffas. In questi primi 40 anni di vita sono nati prima il Centro Diurno Disabili, poi la prima Comunità Alloggio; nel 2018 è stato aperto il Centro Socio-Educativo Arcobaleno a Rosate; nel 2022 è stata aperta la seconda Comunità. Nel 2012, insieme al Comune di Abbiategrasso, l’Anffas ha dato vita alla Fondazione Il Melograno con l’obiettivo di consolidare un patrimonio che dev’essere al servizio delle persone con disabilità e per accompagnare lo sviluppo dei servizi. Oggi l’Anffas si prende cura ogni giorno di quasi 50 persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo provenienti da tutto il territorio dei distretti abbiatense e magentino - di queste, 20 sono quelle che risiedono nelle due Comunità - e dà lavoro a circa 40 persone tra personale dipendente e collaboratori esterni. Tutto ciò è realizzato anche grazie all’apporto di circa 90 volontari, autentico valore aggiunto e tratto distintivo dell’Anffas di Abbiategrasso. Questi numeri offrono la rappresentazione di una realtà significativa e riconosciuta del nostro territorio, pronta a crescere ancora per essere sempre di più capace di sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie, consapevole che c’è ancora tanto da fare, perché "ogni disabile è nostro figlio".