Inaugurata la grande ruota panoramica

E' stata inaugurata oggi pomeriggio, sabato 8 aprile 2023, la grande ruota panoramica che dominerà per quasi un mese la città di Abbiategrasso.

La “Grand Roue 34” è la più grande ruota panoramica mai montata a Milano e provincia. Alta 34 metri e allestita da Hsc Events, l'attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri.

Rimarrà in città, al fianco del Castello Visconteo, fino al 7 maggio 2023, poi si trasferirà a Cefalù in Sicilia per tutta estate. Un’attrazione unica che garantirà ai visitatori una vista panoramica spettacolare su Bià.

La “Grand Roue 34” è stata costruita con tecnologia all'avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, il che la rende un'attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte.

Ad inaugurare l'attrazione c’erano tanti rappresentanti dell’Amministrazione: dal sindaco Cesare Nai all’assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti, dal vicesindaco Beatrice Poggi all’assessore Valter Bertani.

"Si tratta di una struttura importante su cui abbiamo scommesso – afferma Valter Bertani, assessore alle manifestazioni pubbliche del comune di Abbiategrasso – per valorizzare ulteriormente l’offerta turistica di Abbiategrasso e per far apprezzare da una nuova prospettiva gli splendidi scorci della città. In più, ha anche una funzione sociale per persone anziane e con disabilità: in accordo coi gestori sarà dedicata una mattinata ai disabili, che possono accedere gratuitamente ed esclusivamente alla struttura». In questo modo, infatti, sarà possibile regalare un momento unicamente a chi, tutti i giorni, potrebbe avere difficoltà nel godersi a pieno l’attrazione".