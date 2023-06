Inaugurata la ciclabile fra Magenta e Corbetta

Inaugurata poco fa la pista ciclabile di Via Casati - Fontanile Fagiolo che collega Magenta a Corbetta.

Pista ciclabile

"Un progetto realizzato - ha commentato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti - grazie al contributo regionale che è stato conseguito grazie all'impegno e alla determinazione dell'allora Consigliere Regionale Luca Del Gobbo, oggi Sindaco. Grazie a lui, lo scorso settembre, pochi mesi dopo le elezioni, abbiamo 'messo a terra' questi fondi e oggi siamo qui a inaugurare questa opera per la città". "Siamo felici che quest'opera sia stata realizzata, la desideravamo da tanto tempo perché dà un grande servizio agli studenti che si recano a scuola a Magenta e a tutti coloro, famiglie e anziani, che necessitano di spostarsi da Magenta a Corbetta e viceversa. Ringrazio il comitato promotore della pista formato da persone, cittadini che nei diversi ruoli, tecnici, politici, promotori su social, hanno richiesto questa opera insieme a me", ha spiegato Francesco Cerati. "Un ringraziamento particolare al Sindaco Del Gobbo e a tutta l'Amministrazione".

Del Gobbo: "Un bene per tutta la città"

"Inauguriamo un'opera che è un bene per tutta la città ed è bello che ad inaugurarla ci sia maggioranza e opposizione; da consigliere regionale ho sostenuto da subito questa opera perché credo che ci sia bisogno di potenziare ancora di più in città e nel nostro territorio le reti delle piste ciclabili che permettano una mobilità ecologica, dolce e in sicurezza. Oltre che per questa, avevo sostenuto i fondi che sono arrivati a Robecco per la pista che lo collega a Magenta e ad Abbiategrasso per la Abbiategrasso-Cassinetta. La nostra Amministrazione intende attivare dall'anno prossimo anche un Piano Urbano del Traffico che non sarà solo una razionalizzazione della viabilità cittadina, ma prevederà anche un piano piste ciclabili per mettere in connessione quelle che oggi abbiamo e di creare un percorso cittadino in sicurezza" ha detto il Sindaco Del Gobbo.

Il progetto

Il progetto prevede il percorso ciclabile ad una distanza di circa 3,00 m dalla sede stradale. La pista ciclopedonale, quindi, insiste perlopiù direttamente alla quota del piano campagna esistente seguendone il naturale andamento. La lunghezza della pista ciclabile è di circa 430 metri, con una larghezza costante di 2,50 m. La sede ciclabile è stata realizzata con cordonature laterali complanari alla pavimentazione ciclopedonale e manto di usura in conglomerato bituminoso. In corrispondenza di dislivelli sensibili o laddove sia comunque necessario proteggere l’utenza sono stati installati parapetti/staccionate in legno impregnato e acciaio corten. Completano il progetto la realizzazione dell’illuminazione della pista ciclopedonale, l’installazione di barriere di sicurezza della strada (tipo H2), previste in corten per attenuare l’impatto paesaggistico e la realizzazione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale.

Il contributo regionale è di 346 mila euro, finanziato con Legge Regionale n. 9/2020 "Interventi per la ripresa economica".

I lavori sono iniziati lo scorso 5 settembre e sono terminati il 20 febbraio.