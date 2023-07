Inaugurata la ciclabile Abbiategrasso-Cassinetta

Inaugurata stamattina, mercoledì 12 luglio 2023, la pista ciclabile che collega Abbiategrasso a Cassinetta di Lugagnano. Un’infrastruttura attesa da tempo, soprattutto per garantire maggiore sicurezza ai numeri ciclisti che frequentato il territorio.

Finanziata da Regione Lombardia

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Bià Cesare Nai e di Cassinetta Domenico Finiguerra, l’assessore ai Lavori pubblici della città del Leone Roberto Albetti e l’assessore alla Tutela al Terrtiorio Valter Bertani. Un progetto significativo per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile.

"Questo tracciato ciclabile, finanziato totalmente da Regione Lombardia, permetterà di raggiungere in maniera più sicura la nostra Casa di Riposo e il centro Anffas – aveva affermato Roberto Albetti all’inizio dei lavori di realizzazione - Il percorso per riuscire ad avviare i lavori è stato lungo, ma, come dimostrato , gli obbiettivi dichiarati dalla Giunta Nai, passo a passo, si realizzano. Un sentito ringraziamento agli uffici lavori pubblici per l'impegno profuso nel tortuoso percorso burocratico”.

I Benefici dell’opera

Molti sono i benefici di tale progetto . Collegherebbe due comuni in sicurezza, Cassinetta di Lugagnano e Abbiategrasso, incentivando gli spostamenti sulle due ruote o a piedi e riducendo l'utilizzo dell'automobile. Poi Metterebbe in connessione con la città di Abbiategrasso due strutture socio-sanitarie abbiatensi, la Casa di Riposo e il Centro il Melograno Anffas: grazie alla pista ciclabile sarebbero facilitati sia gli spostamenti verso la città da parte degli ospiti in grado di muoversi, che le visite di parenti e amici presso le strutture residenziali.