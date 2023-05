Inaugurata la Casa dell’Acqua

Inaugurata sabato 6 maggio 2023 la prima Casa dell’Acqua per il Comune di Albairate e… la 200^ per Gruppo CAP!

Un bene comune per la comunità

La Casa dell’Acqua n°200 è infatti quella installata in via della Brera. Si tratta della prima casetta per il Comune di Albairate, e consentirà a tutti i cittadini di rifornirsi di acqua naturale e frizzante prelevata dall’acquedotto cittadino, sicura e controllata, ottima da bere e super conveniente.

“L’installazione di una Casa dell’Acqua è un atto concreto a dimostrazione che l’acqua potabile è un bene pubblico, e come tale va difeso e valorizzato, dichiara il Sindaco Flavio Crivellin. Tutti i cittadini ne potranno usufruire, contribuendo a loro volta alla sostenibilità ambientale, anche in ordine alla riduzione dei consumi di plastica. La scelta dell’Amministrazione Comunale di distribuire acqua naturale e frizzante è un valore che sono sicuro gli albairatesi sapranno apprezzare, facendo uso intelligente di una risorsa così preziosa”.

La nuova Casa dell’Acqua nasce grazie alla collaborazione fra il Comune e Gruppo CAP. Le modalità per usufruire del servizio saranno le stesse di tutte le casette realizzate da CAP: il prelievo di acqua naturale sarà libero e gratuito, mentre l’acqua frizzante è riservata ai soli residenti di Albairate, riconosciuti attraverso la tessera sanitaria. Ogni utente abilitato ha a disposizione 12 litri a settimana di acqua frizzante.