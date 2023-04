Inaugurata la biblioteca di Mazzafame

Biblioteca diffusa, taglio del nastro per la sede distaccata di Mazzafame.

Inaugurata la biblioteca

Autorità e cittadini, fra cui numerosi bambini, sono giunti in bicicletta partendo dalla biblioteca civica Augusto Marinoni, alla nuova sede bibliotecaria in via dei Salici a Mazzafame. "Un nuovo luogo di cultura e aggregazione per stimolare la crescita della comunità locale". Con il taglio del nastro della sede distaccata di Mazzafame, a Legnano la biblioteca si fa diffusa, aggiungendo alla storica sede centrale di via Cavour un punto nel quartiere periferico a ovest della città una “biblioteca di comunità”, ossia un luogo di incontro, scambio culturale e di socialità condivisa.

Il sindaco Radice

La biblioteca diffusa è uno dei punti caratterizzanti del nostro programma elettorale; per questo sono particolarmente soddisfatto dell’apertura di un servizio in un quartiere periferico che va valorizzandosi e che contribuisce a dare forma alla nostra idea di città policentrica. Grazie alla vicinanza al Centro sociale Pertini e al Centro di aggregazione giovani, come alle scuole Rodari e alla parrocchia, a Mazzafame si consolida un polo culturale e sociale in grado di creare comunità. Mi piace sottolineare che questa apertura arrivi dopo due sole settimane da un altro importante taglio del nastro, quello della sede del CPIA nella scuola Cantù; il fatto che le prime due inaugurazioni di questa amministrazione riguardino una scuola e una biblioteca sono indicativi della nostra visione di città: mettere a disposizione strutture che creino occasioni di incontro e di crescita per tutti i nostri cittadini.

Mazzafame

La biblioteca, collocata nello stabile che fino a qualche mese fa è stato sede della Casa del volontariato, si articola in due spazi, per una superficie complessiva di sessanta metri quadrati. La dotazione libraria della biblioteca di Mazzafame si aggirerà sui 600 volumi. La biblioteca rientra nel circuito CSBNO. Oltre a svolgere la sua funzione culturale e aggregativa, risponderà anche, in una logica di prossimità, alle esigenze di cittadini meno avvezzi all’utilizzo della tecnologia: gli addetti alla biblioteca forniranno, infatti, già dalle prossime settimane, assistenza per l’accesso ai servizi comunali disponibili on line. A Mazzafame sarà sempre presente un bibliotecario, affiancato da due operatori del servizio civile. La biblioteca sarà aperta tutti i giorni da lunedì a sabato secondo questi orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 14.30 - 18.45, martedì 9.30 – 13 e 14.30 18.45, sabato 9.30 – 13.00 e 14.30 - 18.00.

