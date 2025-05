Inaugurata a Terrazzano la quarta casa dell'acqua della città

Nella mattinata di oggi, venerdì, alla presenza del Sindaco di Rho Andrea Orlandi e del presidente del gruppo Cap Yuri Santagostino oltre che degli assessori Maria Rita Vergani, Valentina Giro, Emiliana Brognoli, Paolo Bianchi e del consigliere Giuseppe Caronni è stata inaugurata la quarta casa dell'acqua della città di Rho.

L'impianto è stata inaugurato, tra gli applausi dei bambini della vicina scuola e da diversi cittadini tra le vie Filzi e Fumagalli nella frazione di Terrazzano. La struttura prefabbricata conterrà l’impiantistica

idraulica ed elettrica necessaria a garantire l’erogazione di acqua potabile refrigerata naturale e gassata. La spesa è stata sostenuta dal gestore del Servizio Idrico Integrato, grazie a una convenzione stipulata da Comune di Rho e il gruppo Cap

Il sindaco Orlandi. "Fornirsi di acqua fresca fa bene all'ambiente e permette un risparmio economico per le famiglie

Con la nuova “Casa dell’acqua”, l’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di incentivare il consumo dell’acqua pubblica come bene comune. "La Casa dell'Acqua rappresenta un concreto esempio di eco sostenibilità: ha detto il Sindaco Orlandi, la riduzione di plastica e quindi di rifiuti, la riduzione di CO2 sono il nostro tangibile contributo alla tutela e salvaguardia dell'ambiente. Ogni giorno fornirsi di acqua fresca, naturale e controllata non solo fa bene all'ambiente ma si traduce anche in un risparmio economico per le famiglie.

Durante il taglio del nastro distribuite bottiglie in vetro ai cittadini

Durante l’evento, sono state distribuite bottiglie in vetro regalate ai cittadini presenti per incentivare l’uso di imballaggi plastic free.