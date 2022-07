In trasferta di lavoro a Gressoney: cade dalla scala e muore

E' morto nel fine settimana all'ospedale Parini di Aosta, Cristian Cattaneo, artigiano in trasferta a Gressoney, originario di Arluno. Era caduto da una scala.

Cade dalla scala e muore

Non ce l'ha fatta, Cristian Cattaneo, originario di Arluno, che il 30 giugno era caduta da una scala a Gressoney, dove si trovava per lavoro. Titolare di una ditta di serramenti, si trovava in trasferta per installare una finestra vicino agli impianti di risalita quando è caduto dalla scala e ha battuto la testa.

Sul posto era arrivato subito l'elisoccorso che l'aveva trasportato in ospedale nel reparto rianimazione. Lascia la moglie Samuela e una figlia.