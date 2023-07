In Tangenziale Ovest a Rho arriva un distributore di idrogeno

Un evento per parlare di mobilità sostenibile e del futuro, promosso da Alessandro Finicelli, transportation & logistics Account manager Esri Italia, in collaborazione con Regione Lombardia. Alla convention "Think smart, Mobility @Mind" tra i modelli positivi è stato portato quanto avverrà sulla rete stradale gestita da Milano Serravalle - Milano Tangenziali con l'installazione di nuovi distributori di carburante H2, ossia di idrogeno, Centri di rifornimento che saranno posizionati anche in Tangenizale Ovest a Rho.

Un evento per parlare di mobilità

L’evento di ieri, martedì 18 luglio, ha messo in relazione profili di rilievo del settore infrastrutture e trasporti. Tra i partecipanti, Franco Lucente, assessore Trasporti e Mobilità sostenibile Regione Lombardia, Carlo Fidanza, parlamentare europeo membro della commissione Trasporti e Turismo, ed Enrico Capitanio, dirigente direzione generale sviluppo economico Regione Lombardia.

Sono intervenuti, per Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., il presidente Beniamino Lo Presti e il Cto Giuseppe Colombo, per descrivere i nuovi progetti e l’impegno della società per una mobilità sempre più smart e sostenibile.

Il progetto SerraH2Valle

E' stata l'occasione per presentare il progetto SerraH2Valle, ovvero la realizzazione della prima rete completa in Italia di stazioni di rifornimento stradali di idrogeno (HRS), a servizio del traffico veicolare leggero e pesante.

Con l’installazione di cinque impianti di rifornimento di idrogeno - due lungo la A7 Milano-Genova (a Tortona, uno per direzione), due in Tangenziale Est Milano (a Carugate, uno per direzione) e uno in Tangenziale Ovest Milano (a Rho, in direzione sud) – il progetto mira a costruire una rete di stazioni di rifornimento di idrogeno, strategicamente collocate, per consentire ai veicoli di rifornirsi facilmente, promuovendo l'utilizzo di energia pulita per un trasporto ispirato alle esigenze di salvaguardia ecologica. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un campo fotovoltaico per la produzione di energia elettrica green, collegata a un elettrolizzatore per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili.

Ridurre l'impatto dei veicoli sull'ambiente