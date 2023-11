In sala operatoria con un'automobilina nuova fiammante

In sala operatoria con una spider nuova fiammante.

Un'automobilina elettrica per la Pediatria di Legnano

Un sogno che si avvera per i piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Legnano, che lunedì 30 ottobre ha ricevuto in dono una splendida Audi R8 spyder giallo sole. A consegnare il bolide elettrico in versione giocattolo sono stati Capitan America, Batwoman, la Vedova nera, Biancaneve, la Bella addormentata nel bosco e Topolino. Supereroi, principesse e personaggi dei cartoni animati dell’associazione Cuorieroi per bambini eroi, che dal 2016 regala sorrisi nei reparti pediatrici e oncoematologici, ma anche in case famiglia e rsa, e che con la spider in miniatura donata all’ospedale di Legnano auspica di poter trasformare momenti carichi di tensione e paura in occasioni di gioco per tanti bambini.

"La potranno guidare per andare in sala operatoria"

Antonino Galici, fondatore e presidente di Cuorieroi, gruppo locale (la sede è a Venegono Superiore) della Nazionale italiana dell’amicizia, onlus basata a Torino il cui slogan è "Nessuno può resistere al sorriso di un bambino... è un incantesimo fatto per cambiare il mondo", ha spiegato:

"Oltre che per divertirsi nei corridoi, i piccoli pazienti potranno guidarla anche per raggiungere la sala operatoria dalla loro stanza quando sono chiamati ad affrontare un intervento".

"Un modo per far vivere meglio la degenza ai bimbi"

Il direttore medico dell’ospedale di Legnano Eugenio Vignati ha così commentato:

"C’è solo una parola da dire in queste circostanze: grazie. Grazie perché la presenza continua e assidua di associazioni non fa altro che far vivere la realtà più vera dell’ospedale, che non è dentro l’ospedale ma insieme all’ospedale, per tutti coloro i quali hanno bisogno. I colleghi medici fanno di tutto per alleviare la degenza, e io oggi sono contento perché i bambini hanno un alleato in più per viverla meglio. L’ospedale è di tutti, siamo noi, perciò venite: le porte sono sempre aperte e noi siamo sempre ben lieti di potervi accogliere. Questa è la vera realtà di un ospedale vivo, dinamico, attento e soprattutto moderno, che peraltro può contare su un personale davvero speciale e su tanti volontari preziosissimi".