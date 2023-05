In ricordo delle vittime del terrorismo

Come ogni anno il 9 maggio ricorre la giornata dedicata al ricordo di “tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale e delle stragi di tale matrice”.

Gli omaggi a Angelo Scaglia

Anche Abbiategrasso ricorda i concittadini che hanno perso la propria vita tragicamente coinvolte in eventi di questo tipo: nel 1969 Angelo Scaglia si trovava a Milano, nella Banca Nazionale dell’agricoltura di Piazza Fontana, ed è rimasto mortalmente ferito dall’esplosione dell’ordigno posizionato da terroristi che restano tutt’oggi ancora impuniti.

In sua memoria, martedì 9 maggio 2023 alle 10.00 il Sindaco Cesare Nai e il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Bottene porteranno gli omaggi dell’Amministrazione Comunale al monumento dedicato ad Angelo Scaglia, all’angolo tra via Fleming e via Stignani.