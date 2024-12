In posta per spedire la letterina a Babbo Natale

Una mattinata speciale per oltre 40 bambini di prima elementare della scuola Primaria Don Milani di Pogliano Milanese che sono stati coinvolti in un’iniziativa dedicata alla ricorrenza del Santo Natale.

Nell’ufficio postale la direttrice, insieme al personale, ha accolto la scolaresca raccontando il lavoro svolto in un ufficio postale e raccogliendo tutte le colorate letterine. Ogni bambino ha potuto imbucare in una cassetta dedicata, le letterine destinate a Babbo Natale. All’iniziativa hanno partecipato anche il Sindaco Carmine Lavagna e l’Assessore Chiara Belloni che hanno condiviso questo momento di gioia con i bambini.

L’attività ha avuto l’obiettivo di far riscoprire ai bimbi il piacere della scrittura oltre a far conoscere le realtà del territorio e il percorso che compie una lettera quando viene spedita. Poste Italiane, impegnata quotidianamente nello sviluppo degli strumenti digitali, rinnova anche quest’anno il fascino e il mistero della tradizione natalizia nelle lettere dei bambini e così tutta la rete logistica diventa strumento per la loro diffusione. Anche con una lettera è dunque ancora possibile trasmettere le proprie emozioni e far viaggiare i sogni dei cittadini del futuro.