In piscina a Parabiago le gare master di nuoto: sul podio Castano e Legnano

Per la prima volta la piscina comunale di Parabiago ospita la gara Master del 2° Trofeo Amga Sport. Sorridono Castano Primo e Legnano, rispettivamente con Acquavillage e B.fit. Al primo posto il Master team di Novara.

Domenica 11 dicembre l’impianto sportivo natatorio della Città di Parabiago ha ospitato ben 320 atleti e 55 società sportive provenienti dalla Lombardia, Piemonte ed Emilia- Romagna. Una giornata intensa, non scontata e piena di emozioni che ha visto agonisti della categoria amatoriale gareggiare per conquistare il podio del 2° Trofeo Amga Sport.

Una gara Master che per la prima volta viene proposta e promossa presso la piscina comunale della Città di Parabiago permettendo ad Amga Sport di testare la fruizione di questo impianto come luogo di eventi sportivi importanti:

“Siamo molto contenti, la gara Master si è svolta nel migliore dei modi - afferma Igor Piovesan , Amministratore di Amga Sport- Lo posso dire grazie all’entusiasmo vissuto con gli atleti e le società sportive coinvolte durante tutta la giornata. Confesso un po’ di preoccupazione iniziale per la tenuta dell’impianto natatorio ad ospitare un evento sportivo importante come questo, è stata la prima volta che abbiamo utilizzato la struttura di Parabiago, ma tutto è andato molto bene. Anzi, abbiamo testato la vasca e constatato l’idoneità di questa piscina ad accogliere gare di questa portata"

A salire sul podio due società lombarde e una piemontese che si è aggiudicata il primo posto: Natatio Master Team di Novara, al secondo Acqua1Village di Castano Primo e al terzo B.Fit Legnano Nuoto

Qui la classifica completa:

https://dati.ficr.it/nuoto/PDF/PDF/2022/67/10014/6_2__Classifica

“Complimenti a tutti gli atleti che domenica hanno gareggiato per conquistare la vittoria e distinguersi come campioni di nuoto -dichiara il sindaco Raffaele Cucchi - Siamo soddisfatti di come il nostro impianto natatorio abbia risposto alle esigenze di tante società sportive giunte da tre regioni differenti, accogliere 55 società e 320 atleti non è facile, sapere che tutto è andare per il meglio, significa che la nostra città può essere meta di eventi sportivi importanti. Grazie ad Amga Sport per aver realizzato promosso e gestito questo appuntamento”.