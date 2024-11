In piazza per la Giornata mondiale dell’infanzia

Anche ad Abbiategrasso, questa mattina mercoledì 20 novembre 2024, i bambini e le bambine delle scuole cittadine sono scesi in piazza manifestando per i loro diritti, in occasione della 35esima Giornata Mondiale Dell’infanzia.

Canti e riflessioni in piazza Castello

Canzoni, riflessioni, poesie per richiamare attenzione verso il rispetto e il riconoscimento della centralità̀ dei diritti di ogni bambino, bambina e adolescente, chiamati ad essere i protagonisti di un futuro migliore. Ad accogliere le scuole cittadine (presenti la primaria Umberto e Margherita di Savoia, l’istituto comprensivo Aldo Moro, la scuola Terzani e l’istituto paritario Figlie di Betlem) c’erano il sindaco Cesare Nai e l’assessore alle Politiche Scolastiche Marina Baietta che hanno partecipato con grande attenzione a questo momento.

“I nostri cuori battono ancora”

Ha commosso tutti l’ascolto del brano “I nostri cuori battono ancora”, composto da Zade Dirani - giovane artista musicale giordano e Ambasciatore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa - e interpretato da Ansam, bambina siriana di 10 anni, non vedente dalla nascita e sfollata a causa del conflitto. La canzone, uscita nel marzo del 2017, voleva essere un messaggio di speranza da parte dei bambini della Siria, ai quali anni di conflitto hanno negato l’infanzia. Una condizione che, purtroppo, continua a ripetersi e che riguarda tutti i minori presenti negli scenari mondiali, caratterizzati da guerra e povertà. Saper riconoscere i propri diritti, significa anche non dimenticare di fare la propria parte per una società più giusta e a misura di bambino.