Una serata dedicata alla rianimazione cardiopolmonare quella organizzata per il 15 settembre 2024 a Legnano dalla Croce rossa italiana.

In piazza il flash mob della Cri dedicato alla rianimazione

Croce Rossa Italiana - Comitato di Legnano organizza, per domenica 15 settembre 2024, una serata dedicata a sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle manovre di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) che, se conosciute e applicate nel modo corretto, possono consentire a tutti di intervenire in caso di emergenza e salvare una vita in pericolo.

L’evento avrà inizio alle ore 19.30 presso Piazza S. Magno a Legnano dove i volontari del Comitato daranno dimostrazione pratica alla popolazione delle manovre di RCP e saranno poi a disposizione di tutti coloro che sono interessati a conoscere la Croce Rossa e i corsi di formazione organizzati dal Comitato.

Le parole del presidente Luca Roveda

Tutti potranno partecipare a una lezione introduttiva sulle manovre di primo soccorso, mentre per i più piccoli sono previste attività ludico-educative mirate a promuovere la cultura del volontariato.

“Formazione, diffusione e prevenzione sono il fulcro delle attività su cui Croce Rossa Italiana concentra la sua attenzione” - ha dichiarato il Presidente Luca Roveda – “Con questa manifestazione, organizzata dai nostri giovani volontari, vogliamo scendere in piazza per presentarci e parlare alla popolazione dell’importanza di conoscere e saper applicare le manovre di primo soccorso. Lo faremo con una dimostrazione pratica, nel contesto di una serata formativa di scambio e dialogo”.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di comunicazione del Comitato di Legnano, scrivendo una e-mail a: comunicazione@crilegnano.org

La serata è aperta a tutti e per partecipare non è prevista alcuna prenotazione.