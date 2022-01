In piazza contro il caro bollette

Raccolta firme

Domenica la sezione locale di Rifondazione Comunista raccoglierà firme contro il caro bollette

In piazza per chiedere al Governo interventi contro il caro bollette.

Caro Bollette

Domenica mattina in piazza della Chiesa, la sezione pregnanese di Rifondazione Comunista organizzerà un presidio contro il caro bollette e una raccolta firme per chiedere che il Governo guidato da Mario Draghi «si adoperi sul serio per evitare che l'ennesima mazzata di aumenti ricada sulle famiglie italiane".

Rifondazione in piazza

Non basta la riduzione delle imposte sulla componente energia della bolletta, è necessario ripensare completamente il sistema di produzione, approvvigionamento e commercializzazione di un bene primario come l'elettricità e il gas. Il Governo Draghi può e deve fare qualcosa per calmierare i prezzi, anche se questo significa rinunciare ai sacri dogmi del libero mercato. Il popolo, infatti, non sa che farsene del libero mercato, soprattutto quando condanna milioni di italiani a rinunciare a una quota significativa del proprio reddito per riscaldarsi, cucinare, vivere».

Rifondazione comunista proporrà ai cittadini una raccolta firme di una petizione che verrà girata al Governo.