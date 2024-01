In pensione il capo distaccamento Paolo Riccardi: "Grazie dai tuoi 50 figli"

La caserma dei Vigili del fuoco volontari di via Lazzaretto a Inveruno in festa per salutare Paolo Riccardi.

Il "grazie" dei Vigili del fuoco volontari a Paolo Riccardi

Dopo 40 anni di onorato servizio, di cui gli ultimi 15 da capo distaccamento, Riccardi è andato in pensione. I pompieri volontari lo hanno accolto con suoni di sirena e gli hanno detto

"Grazie per la dedizione e la tenacia con cui sei riuscito a portare il nostro distaccamento così in alto; grazie per aver sempre pensato di avere 50 figli e non 50 vigili del fuoco con i quali hai condiviso momenti belli e brutti, davvero come fossi un famigliare di tutti noi. Sono tantissimi i motivi per cui ti dobbiamo qualcosa e allora solo grazie Paolo".

"Punto di riferimento e motivo di serenità per il paese"

Il sindaco Sara Bettinelli lo ha ringraziato a nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità, consegnandogli una targa, e ha così commentato:

"Non solo è stato un punto di riferimento per il distaccamento e per tutti i volontari, è stato un punto di riferimento per me e un motivo di serenità per tutta la comunità. Grazie Paolo".

Di poche parole, Riccardi ha detto di essere lui a dover ringraziare tutti i presenti per la bella festa.