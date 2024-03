In partenza la “Tre giorni di Magenta”

Nove gruppi di Protezione Civile, 145 volontari, quattro diversi interventi suddivisi in un weekend. È tutto pronto per la «Tre giorni di Magenta», l’esercitazione di Protezione Civile organizzata e coordinata dal gruppo magentino guidato da Fabio Abbiati.

Nella giornata di domani, sabato, alla tensostruttura di piazza Mercato, si ritroveranno, oltre a quello di Magenta, altri otto gruppi di tute gialle di Corbetta, Arluno, Vittuone, Bareggio, Sedriano, Cornaredo, Castano Primo e Buscate per dare il via alla maxi esercitazione.

«Un fondamentale momento di formazione ed aggiornamento delle conoscenze per le donne e gli uomini dei gruppi di Protezione Civile coinvolti oltre a un'importante occasione di condivisione di esperienza - spiega l’assessore Simone Gelli - Questa tre giorni è anche un importante strumento di prevenzione e di verifica dei piani di emergenza per testare i modelli di intervento e di miglioramento costante e continuo».

Le danze verranno aperte con il ritrovo dei gruppi alla tensostruttura e l’allestimento dei campi base. Poi partiranno tre interventi nel corso della giornata che verranno dislocati sul territorio. Il primo in ordine cronologico è quello dell’esercitazione di esbosco che verrà effettuata sul territorio del Comune di Corbetta. Si passerà poi ad un intervento idrogeologico sull’area del Comune di Cusago con motopompe. Infine il terzo impegno verrà effettuato proprio a Magenta nel corso della serata con un’attività di illuminotecnica dove i volontari di protezione civile simuleranno un principio d’incendio in una delle scuole del territorio.

«Il giorno seguente, domenica, gli appuntamenti proseguiranno dalla mattina con una lezione da parte dei Vigili del Fuoco di Magenta e Corbetta e successivamente un momento di formazione con le scuole elementari di tutti i Comuni coinvolti - continua Gelli - Chiuderemo infine con il momento della consegna degli attestati di partecipazione. Ci tengo veramente tanto a ringraziare il coordinatore Abbiati e tutti gli uomini e le donne della Prociv per il loro costante impegno per la nostra città e per tutto il territorio. Stanno svolgendo un servizio grandioso».«Questo è il terzo anno che organizziamo questo tipo di esercitazione - aggiunge il coordinatore Abbiati - Ogni anno abbiamo aumentato sempre più il numero dei volontari coinvolti raggiungendo quasi le 150 unità che saranno operative nel weekend. È un segnale della stretta collaborazione che si sta sempre più creando sul territorio anche con gli altri gruppi che ci permette di dare risposte sempre più importanti ed efficienti in caso di emergenza e questo tipo di operazione ha proprio questo scopo».