Per i cittadini di Arconate è in arrivo il kit annuale di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti (secco, plastica e umido): l’attività di distribuzione gratuita partirà lunedì 5 maggio e si concluderà sabato 17 maggio all’interno della Sala Esposizioni del Municipio, in via Roma 42.

In partenza la distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata

Ad ogni utenza saranno consegnati:

100 sacchetti in mater-bi da 7 litri per la frazione organica

50 sacchetti gialli da 110 litri per la raccolta degli imballaggi in plastica

50 sacchetti viola da 110 litri per la raccolta della frazione secca

Per poter ricevere la dotazione l’intestatario Tari dovrà presentarsi munito della propria tessera sanitaria. Qualora non potesse e desiderasse delegare qualcuno al ritiro, dovrà compilare il modulo di delega che compare sul volantino distribuito porta a porta. Tale modulo compilato e firmato dovrà essere accompagnato dalla fotocopia fronte e retro della carta di identità del delegante.

Ecco quando ritirare i kit

Ecco i giorni e gli orari dell’attività di distribuzione del kit:

Lunedì 5 maggio: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Martedì 6 maggio: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Mercoledì 7 maggio: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Giovedì 8 maggio: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Venerdì 9 maggio: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Sabato 10 maggio: dalle 9.00 alle 13.30

Sabato 17 maggio: dalle 10.00 alle 13.30

Contestualmente al ritiro dei sacchi, i cittadini che hanno necessità di cambiare i propri mastelli e biobox lo potranno fare, consegnando quelli vecchi e danneggiati, purché privi di rifiuti e ben lavati.