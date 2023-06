Ritorna anche quest'anno nella Città della Battaglia con la sua 25esima edizione il tradizionale Magenta Jazz Festival.

In partenza il Magenta Jazz Festival

Organizzato dall’Amministrazione Comunale con la direzione artistica dell'associazione Maxentia Big Band, il festival è la rassegna di musica Jazz che si è affermata come evento unico nella provincia milanese e in Lombardia per continuità e livello artistico delle proposte musicali. La Città di Magenta, protagonista della musica e del Jazz lombardo, ha presentato l’edizione 2023 nel corso dei giorni passati.

"Per questo importante traguardo abbiamo ideato una formula nuova - spiega l'associazione -, diffusa nel tempo e nello spazio distribuendo i concerti nell’arco di più mesi; così il Festival durerà a lungo e potremo approfittare della stagione estiva per uscire all’aperto e far risuonare ancora il Jazz in uno dei luoghi più belli e suggestivi della nostra Città."

Altra novità di questa edizione è la scelta della direzione artistica di invitare il percussionista Andrea Mellace e il pianista Lorenzo De Finti, due giovani musicisti emergenti già ben noti a livello nazionale che propongono progetti originali. Questa edizione del Magenta Jazz Festival, strutturata nei quattro eventi che si susseguiranno durante i prossimi mesi, è stata anticipata nella serata di giovedì 15 giugno dal concerto “Il Jazz di New Orleans” della Maxentia Brass Band per AVIS in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

Il calendario degli eventi

Il Magenta Jazz Festival 2023 partirà giovedì 29 giugno col concerto di Andrea Mellace Quartet caratterizzato dal meraviglioso sound giovane e originale. Ancora dei giovani saranno i protagonisti del concerto di domenica 10 settembre con la formazione Lorenzo De Finti Quartet. Questi due concerti si terranno nella splendida cornice del cortile di Casa Giacobbe con ingresso gratuito a esaurimento dei posti disponibili; è consigliata la prenotazione (email a: info@maxentiabigband.it).

Sarà nel segno della tradizione la Street parade di sabato 18 novembre in Piazza Liberazione con la Chicago Dixieland Brass Band, cui parteciperanno importanti nomi del panorama Jazz italiano come Paolo Tomelleri e Alberto Guareschi.

Il gran finale del Magenta Jazz Festival 2023 sarà sabato 13 gennaio 2024 con il concerto della Maxentia Big Band dedicato all’indimenticato Fred Buscaglione nel prestigioso Teatro Lirico. Questo sarà l’unico evento a pagamento a prezzi invariati con ingresso a 10 euro e ridotto giovani (fino ai 26 anni) a 5 euro. Per info e prenotazioni: http://www.teatroliricomagenta.it.

Molto soddisfatto per l'organizzazone anche il sindaco Luca Del Gobbo che ha commentato: