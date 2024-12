La giunta comunale di Robecco ha stanziato 60.000 euro per la sistemazione di piazza 21 Luglio. Il provvedimento, contenuto in una variazione di bilancio e approvato dal consiglio comunale, è immediatamente eseguibile e a breve partiranno i lavori.

In partenza i lavori per la sistemazione di piazza 21 luglio a Robecco

Gli interventi riguardano diversi aspetti. Innanzitutto, il ripristino delle panchine: i lavori sono in corso di affidamento e sono programmati per gennaio 2025. Inoltre, il ripristino delle pavimentazioni: anche questo lavoro è in corso di affidamento ed è previsto per febbraio-marzo 2025. Per quanto riguarda le opere di sistemazione a verde, l’intervento sarà affidato entro la fine dell’anno e i lavori partiranno nel marzo 2025.

Da ultimo, verrà installato un tabellone luminoso per gli annunci del Comune: sarà utilizzato per le informazioni di servizio, utili per i cittadini. L’affidamento dei lavori avverrà entro la fine dell’anno e gli interventi si svolgeranno tra marzo e aprile 2025.