Cominceranno lunedì 16 settembre a Legnano i lavori di posa della rete del teleriscaldamento per collegare, nel tratto di territorio legnanese, il termovalorizzatore Neutalia di Borsano con la centrale di teleriscaldamento Amga in via per Busto Arsizio.

In partenza i lavori per la posa del teleriscaldamento a Legnano

Diviso in tre parti, l’intervento interesserà nella prima fase il tratto di via Ciro Menotti compreso tra via delle Azalee e via della Pace, quindi via della Pace e, infine, via Novara. I lavori comporteranno la chiusura del tratto di via Menotti interessato dalla posa della rete con possibilità di accesso riservata ai soli residenti e ai mezzi di soccorso e di via Renzo Vignati all’intersezione con la Menotti. Nel periodo dei lavori le strade da percorrere saranno le vie Bottini e Nazario Sauro.

La fermata autobus della linea A, posizionata all’intersezione fra le vie Menotti e della Pace, sarà spostata in via della Pace, all’intersezione con via Nazario Sauro. Si prevede che questa prima fase dei lavori termini entro l’anno.