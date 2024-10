Lunedì 14 ottobre, alle ore 15, in via Isonzo 1 a Vittuone avrà luogo ufficialmente l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova Casa di Comunità.

In partenza i lavori per la nuova Casa di comunità di Vittuone

La Casa di Comunità, una volta completata, offrirà ai cittadini una vasta gamma di prestazioni, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a promuovere una presa in carico globale del paziente nell’ottica di una sempre maggiore integrazione tra servizi sanitari e socio-sanitari del territorio.