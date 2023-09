In partenza i lavori per il nuovo centro culturale

In partenza il 13 settembre i lavori per la demolizione della ex scuola e la realizzazione del nuovo centro culturale di Pero.

In partenza i lavori per il centro culturale di Pero

“Mettere a disposizione di cittadini e utilizzatori nuovi luoghi e nuove opportunità per condividere conoscenze, scambiare saperi e costruire relazioni positive, con particolare riferimento alle giovani generazioni”:

l’impegno contenuto nel programma di mandato, tradotto nella progettazione del nuovo Centro Culturale di piazza Marconi, trova finalmente concretizzazione con l’avvio dei lavori nel mese di settembre.

A partire da mercoledì 13, la piazza sarà interessata dalle attività propedeutiche alla demolizione dell’edificio dell’ex scuola, che, in questa prima fase, riguarderanno gli interni della struttura.

Nel mese di settembre inizieranno anche gli interventi sui sottoservizi; in particolare nella settimana tra il 18 e il 22 settembre saranno avviati i lavori relativi alla modifica del tracciato del teleriscaldamento, per cui si prevede una durata complessiva di circa 3 settimane. Queste opere non comporteranno sostanziali modifiche alla viabilità, ma si concentreranno principalmente sull’area verde della piazza e su alcuni tragitti pedonali. In una fase successiva si procederà alla cantierizzazione dell’intera piazza.

Al fine di limitare l’impatto del cantiere sulla quotidianità di chi vive questo spazio, sono state predisposte tutte le misure necessarie a contenere eventuali disagi.

Il commento del sindaco Belotti

Saranno inoltre attivati nuovi strumenti e canali per veicolare i progressivi aggiornamenti e garantire ai cittadini la possibilità di seguire in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori e la vita del cantiere.

Il sindaco Maria Rosa Belotti commenta: