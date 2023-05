Si avvicina la data d’inizio lavori per l’ampliamento del cimitero comunale di Boffalora sopra Ticino; intervento atteso da tempo e già previsto all’interno del piano triennale delle opere pubbliche per una spesa di 1 milione e 740mila euro.

In partenza i lavori di ampliamento del cimitero

Mercoledì 3 aprile si è infatti svolta l’operazione di apertura delle buste con le offerte economiche delle aziende che avevano partecipato alla gara d’appalto. L’impresa aggiudicataria, spiega il sindaco Sabina Doniselli, ha presentato nella sua offerta uno sconto del 20% sul costo dei lavori.

«Adesso – prosegue il primo cittadino – sarà necessario attendere i dovuti tempi tecnici di verifica, la firma del contratto e poi si potrà iniziare, quindi nel giro al massimo di un mese i lavori al cimitero potranno partire».

L'inconveniente che aveva rallentato il progetto

Lavori che di recente hanno però subito ingenti rallentamenti, a seguito dei risultati delle analisi del terreno posto lungo via Pontenuovo. Su parte dell’area su cui sorgerà la nuova ala del camposanto cittadino sono infatti stati rinvenuti rifiuti, materiali di riporto e tracce di amianto e sarà pertanto necessario intervenire con una bonifica. Un imprevisto che ha costretto l’amministrazione a rivedere il progetto, suddividendo la zona in due lotti distinti al fine di poter recuperare almeno in parte il ritardo accumulato:

«A breve partiranno i lavori in metà dell’area interessata, dove inizieremo a costruire le cappelle e i loculi. Nel frattempo verrà bonificata la parte di terreno inquinato, per poi proseguire con la conclusione dei lavori di ampliamento del cimitero».

In attesa della partenza ufficiale, per il prossimo 11 maggio è inoltre in programma un incontro con tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, per presentare il progetto definitivo e per illustrare le procedure in corso con annesse tempistiche.