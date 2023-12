Istituiti ufficialmente a Marcallo cinque nuovi parcheggi rosa, destinati a donne in gravidanza o con bambini fino ai tre anni.

In paese arrivano i parcheggi rosa per donne incinte e neomamme

Gli stalli, inaugurati in contemporanea a quelli della vicina Mesero, con cui Marcallo condivide la Polizia Locale, sono stati posizionati in luoghi strategici del territorio comunale, al fine di venire il più possibile incontro alle esigenze delle famiglie residenti.

Questi sono nel dettaglio il parcheggio del Comune, Piazza Italia, la scuola materna parrocchiale di Casone, la materna Don Zuccotti e i poliambulatori di Via Roma.

Le parole del comandante

Tutti gli spazi sono con disco orario a un’ora tranne davanti ai poliambulatori dove è possibile la sosta per due ora consecutive. Una decisione presa alla luce della particolarità del luogo, come ha spiegato il comandante Antonio Schintu.

«Siamo andati a parlare con i medici, ci siamo confrontati con l’amministrazione e abbiamo ritenuto che un’ora non fosse sufficiente, perché se c’è gente in ambulatorio a fare una ricetta o un prelievo rischiamo di fare una multa per un ritardo su cui il cittadino non è responsabile e non ci sembrava il caso - ha spiegato - Negli ambulatori ci va la gente che ha bisogno non chi non ha niente da fare, quindi dopo aver parlato con i medici anche loro hanno confermato che due ore va più che bene, anche perché penso che siamo l’unico comune che ha messo questa durata di disco orario».

Per richiedere il tagliando apposito e per avere ulteriori informazioni sui parcheggi rosa è possibile telefonare agli uffici della Polizia Locale al numero 02.9796131 oppure scrivere una mail all’indirizzo polizialocale@marcallo.it. Il tagliando è inoltre valido sul territorio di Marcallo anche per i non residenti.