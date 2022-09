Paura ad Arconate: in fiamme un capanno per gli attrezzi. Nessun ferito grazie all'intervento tempestivo da parte dei pompieri.

L'incendio in un'area boschiva

Paura nella serata di ieri, giovedì 22 settembre, in un'area boschiva situata ad Arconate. All'interno di un capanno per gli attrezzi si è infatti sviluppato un incendio che ha fatto scattare subito l'intervento dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno. Incendio del quale bisogna ancora chiarire le cause scatenanti.

I pompieri intervenuti con 9 unità e 3 mezzi

I pompieri sono intervenuti con 9 unità e 3 mezzi per riuscire a estinguere il rogo nel più breve tempo possibile. Cosa che è andata in porto, soltanto dopo che le fiamme si sono stese alle sterpaglie circostanti, senza quindi coinvolgere persone. Il rogo è stato estinto velocemente e domato con relativa messa in sicurezza dell'area coinvolta.