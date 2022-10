In corso la tavola rotonda Netweek per parlare di energia

Si sta svolgendo in queste ore a Rho, 25 ottobre, nella sede di Settegiorni la tavola rotonda del gruppo Netweek che ha come argomento l'energia, insieme a diversi esponenti del territorio.

La tavola rotonda sull'energia

Si sta discutendo di energia, economia delle Amministrazioni e di come gli enti stanno gestendo l’incremento delle utenze nel faccia a faccia ora in corso nella sede di Settegiorni in via Castelli Fiorenza a Rho. Nel corso della mattinata si parlerà anche di come questo caro bollette impatterà nel mondo del lavoro e delle aziende (smart working, meno luci accese e un grado in meno negli uffici). Presente il Direttore responsabile della testata Sergio Nicastro, insieme a Giuseppe Caronni presidente Davo (Distretto agricolo valle Olona), Enzo Locatelli segretario Coldiretti Rho-Abbiategrasso, Marco Musazzi segretario generale Confcommercio territoriale di Rho, Alfredo Simone Negri consigliere di Città Metropolitana con delega a Ambiente e Legalità, Mario Principe segretario Cgil Ticino Olona, Giacomo Rossini segretario Confartigianato Alto Milanese e Nicola Violante assessore al Bilancio Comune di Rho.

Gli incontri organizzati da Netweek

Questa è la prima tavola rotonda di Settegiorni: si tratta di un format targato Netweek e che stanno replicando diversi settimanali del gruppo trattando argomenti di stretta attualità e facendo intervenire relatori che entrano nel merito della discussione grazie alla loro esperienza in materia.

Un ampio resoconto verrà inoltre pubblicato su tutte e tre le edizioni del nostro settimanale in edicola venerdì.