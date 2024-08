In città nuovi passaggi pedonali illuminati

Sono stati attivati dei nuovi passaggi pedonali illuminati su alcune strade importanti della città del Leone, per aumentare la sicurezza sulle strade di Abbiategrasso.

Le strade interessate

Più precisamente le zone interessate sono: tra viale Manzoni e via Caprera; in viale Cavallotti attraversamento della rotonda del Castello; tra via Novara e via General Cantore in prossimità della Farmacia Comunale; in piazza Vittorio Veneto all’altezza del comando di Polizia Locale (installato in attesa dell’allacciamento elettrico). Importanti novità, sistemi che permettono una migliore l’intera visione dell’area dove ci sono passaggi per pedoni, aumentandone la sicurezza.

Illuminazione in città

L' Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti commenta soddisfatto queste importanti novità che si aggiungono ai prossimi interventi che serviranno per migliorare l’illuminazione delle piazze e delle zone che, con la sostituzione delle lampade a LED, sono rimaste scarsamente illuminate.