In centro arrivano le auto storiche

“Le classiche in Rho” - auto storiche in centro, tra animazione e solidarietà. I mezzi saranno esposti in piazza Visconti ma non solo.

Le auto storiche arrivano in centro

Auto storiche in centro con il patrocinio del Comune di Rho domani, sabato 24 settembre. Dalle 9.30 alle 12 “Le classiche in Rho” saranno in piazza Visconti poi si sposteranno in corteo verso via Giusti: aperitivo al Bar Eureka, sede del Milan Club che organizza l’evento, presieduto da Umberto Re. Sono invitati quanti vivono nella zona di via Capuana.

Dopo il tour al Mind il rientro in piazza Visconti

Dopo un tour in Mind destinato ai soli partecipanti al raduno, le auto torneranno in piazza Visconti dalle 15.30 alle 18: sono previsti tour nelle vie del centro, con a bordo i ragazzi con disabilità dell’associazione Arcobaleno. Dalle 20 apericena e spettacolo del cabarettista Franco Neri all’Eureka. Il ricavato della giornata andrà ad Arcobaleno.