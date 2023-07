In campo per ricordare Luca Serati

Gli amici hanno ricordato Luca Serati con una partita di calcio, in collaborazione con Accademia Inveruno, sul campo sportivo di via Lazzaretto.

Una partita di calcio per ricordare Luca Serati e il suo cuore gialloblù

Scomparso all’età di soli 39 anni, tre anni fa, a causa di un male incurabile, Luca era molto conosciuto a Inveruno. Grande tifoso della squadra del paese, gli amici con questa partita, diventata un appuntamento fisso, hanno voluto rendergli omaggio, un modo per non dimenticarlo.

Presenti anche la moglie Valentina e Luca, il figlio mai conosciuto

Presenti all’evento la moglie Valentina e il piccolo Edoardo, il figlio che Luca non ha potuto conoscere. Valentina era infatti incinta quando nel giro di qualche mese la coppia era passata dalla serenità alla tragedia. Edoardo è nato nel luglio 2020 e Luca, purtroppo, non c’era già più perché la malattia se l’era portato via in maggio.

Indimenticabili il suo sorriso, la sua positività, la sua presenza discreta

Aveva tanti amici che lo ricordano per il suo sorriso, la sua positività, il suo essere sempre presente ma in maniera discreta. Il calcio era la sua grande passione e attraverso questa partita gli amici sentono Luca vicino; non dimenticheranno mai la sua simpatia, il suo ricordo sopravviverà nella loro memoria.