"In Cammino con la stella" per le vie di Bià

A chiudere il sipario su tutte le attività per festeggiare il Natale, la tradizionale “In cammino con la stella” per le vie della città di Abbiategrasso organizzata dagli Amici del Palio di San Pietro.

“Il 6 gennaio 2024, giorno della Epifania e festa dei Re Magi, l'Associazione Amici del Palio in collaborazione con la Banda Filarmonica, "Il Mondo in Sella" e con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso, ha organizzato "In Cammino con la Stella", sfilata dei Magi per le vie cittadine- ha raccontato soddisfatto Tiziano Perversi presidente dell’associazione - Nonostante il tempo decisamente uggioso e piovoso vi sono state parecchie persone lungo le vie ad attendere il passaggio della cometa accompagnata dai pastori, dalla Natività e dai Magi a cavallo. Un momento di grande emozione – prosegue - Alle ore 16,30 è partito il corteo dei Re Magi verso piazza Marconi dove, dopo un breve saluto da parte del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Bottene, al termine è stato distribuito panettone e thè fino ad esaurimento. L’associazione Amici del Palio di San Pietro vuole ringraziare: l'Amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio Francesco Bottene, la Polizia Locale, il Circolo ricreativo Cb Abbiatense, Amaga, la Banda Filarmonica, il Mondo in Sella, il Bar Piccadilly Vedute d’Autore, tutti i Contradaioli che si sono impegnati, e non per ultima la gente che ha assistito al corteo dei Magi”.