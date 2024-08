In bici in Scozia, la nuova avventura di Andrea Maggioni

Nuova avventura in bici per il 31enne di Legnano Andrea Maggioni. La meta questa volta, dopo numerose lunghe pedalate già fatte, è la Scozia.

In Scozia in solitaria in sella alla sua bici

Partito da solo sabato 3 agosto, il legnanese pedalerà in tutto per circa 1.380 chilometri, per fare poi rientro a casa mercoledì 14 agosto.

Racconta Maggioni:

"Questo viaggio nasce dalla mia passione per la bicicletta unita al desiderio di vedere posti nuovi. Tutto è iniziato nel 2020 quando dovevo andare in Perù ma, causa Covid, il viaggio mi è stato annullato, così ho preso una vecchia bici e sono partito da Legnano per Palermo ad agosto, perdendo svariati chili ma non la voglia di pedalare ancora".

Ecco dove lo ha già portato questa passione

In seguito il cicloturista è partito in sella alla sua bici per le Isole Faroe e l’Islanda, poi da Legnano a Copenaghen, successivamente è stata la volta del giro di Israele e Palestina e infine la scorsa estate del tour della Mongolia.

Quest’anno la scelta di una nuova destinazione.

"La Scozia mi ha sempre affascinato, dato che si avvicina all’Islanda, viaggio che per ora ho apprezzato più di tutti: scogliere a picco sul mare, prati verdi e cascatelle ogni dieci metri".

"Finora ho preso tanta di quella pioggia..."

Lungo il percorso non mancano alcuni inconvenienti e difficoltà, che mettono alla prova il legnanese, spiega Maggioni durante un momento di tranquillità e di sole mentre il traghetto trasporta lui e la sua bicicletta verso le isole Ebridi esterne:

"Al momento si sta rivelando un viaggio difficile per quanto riguarda il meteo, sto davvero prendendo tanta acqua, ma l’attrezzatura per ora sta reggendo bene".

"Viaggiare da soli permette di stare ai propri ritmi"

Conclude il legnanese,col pensiero già rivolto a nuove ed entusiasmanti avventure su due ruote, che sono ormai la sua tipologia di vacanza preferita:

"Ho fatto tutti i viaggi tranne quello in Israele da solo, viaggiare da soli permette di stare ai propri ritmi e fare ciò che più ti va in quel momento. Capita che mi sento bene così pedalo anche per tre ore di fila, come capita la giornata con le 'gambe di cemento' e il ritmo è decisamente più blando e con la scusa del fare foto mi fermo ogni 100 metri. Spero che il meteo sia clemente, così da godermi appieno questa nuova ma non ultima esperienza".